После столкновения «Ласточки» с сигнальным знаком в Прикамье возбудили уголовное дело Сумма ущерба оценивается в 1,6 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту повреждения пассажирского поезда «Ласточка» неправильно установленным сигнальным знаком. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления на транспорте.

Как пояснили в ведомстве, происшествие случилось 12 января 2022 года на стрелке №10 — это 1341-й км парка станции Менделеево Свердловской железной дороги. Здесь была обнаружена дефектная крестовина и перед началом опасного участка пришлось установить сигнальный знак о снижении скорости составов до 60 км/ч. Однако знак установили с нарушениями (слишком близко к поездам), в результате чего боковая часть одного состава оказалась оцарапана.

Ущерб составил 1,6 млн руб.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и причины происшествия.

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