«Уралхим» вложил в развитие филиала «ПМУ» 921,5 млн руб. в 2021 году Филиал «ПМУ» достиг по итогам года абсолютного рекорда выработки продукции Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» подвёл итоги финансирования развития производственных мощностей в 2021 году. За отчётный период на эти цели было направлено 921,5 млн руб. (с НДС). Завод сосредоточил усилия на реализации инвестиционного проекта по увеличению мощности фасовки продукции в мягкие контейнеры, цифровизации производства, а также на капитальном ремонте оборудования.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— В 2021 году филиал «ПМУ» сократил сроки остановочного ремонта и достиг по итогам года абсолютного рекорда выработки продукции. Это стало возможно благодаря многолетней программе обновления производственных мощностей предприятия, результатами которой стали рост производительности агрегатов и повышение стабильности работы оборудования.

Остановочный ремонт 2021 года в филиале «ПМУ» продлился пять с половиной суток. Однако за этот короткий срок было проведено более 1000 работ. В частности, в цехе по производству карбамида установлен новый грохот, модернизированы распределённая система управления DeltaV и анализатор кислорода, реализованы мероприятия программы повышения надёжности энергоснабжения производства и др.

В рамках цифровизации производства филиала «ПМУ» в 2021 году были внедрены две инновационные разработки. Это «Искусственный интеллект для контроля гранулометрического состава карбамида» и «Носимые устройства». Оба являются «ноу-хау» компании и в случае успешной эксплуатации в Перми могут стать новыми стандартами работы в рамках цифровизации отрасли минеральных удобрений. Среди основных проектов «Индустрии 4.0» в филиале «ПМУ» продолжилось активное внедрение системы MES, а также ИСУ «ОТ и ПБ».

В 2021 году филиал «ПМУ» приступил к реализации совместного с филиалом «Уралхим-Транс» инвестиционного проекта «Увеличение мощностей по фасовке карбамида в мягкие контейнеры до 600 тыс. тонн в год». Были успешно проведены модернизация фасовочного комплекса и приведение инфраструктуры к соответствию самым высоким стандартам охраны труда и промышленной безопасности. Завершение проекта намечено на конец 2022 года. После этого предприятие получит возможность фасовать в мягкие контейнеры вместимостью до 1000 кг весь объём производимого в Перми карбамида.

Компания «Уралхим» вкладывает средства в улучшение условий труда сотрудников филиала «ПМУ». В 2021 году продолжалось строительство корпуса бытовых помещений для работников производств аммиака и карбамида. Его открытие запланировано на весну 2022 года.

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