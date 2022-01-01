Мария Сыропятова Из Перми будут сохранены авиаперелёты в три страны Средней Азии Росавиация отменила запреты на полёты в восемь стран Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня Росавиация отменила запреты на полёты в Азербайджан, Армению, Иран, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Согласно расписанию пермского аэропорта Большое Савино, из Перми запланировано несколько рейсов в некоторые из этих стран. На 16 марта запланирован авиаперелёт в Ош (Киргизия) авиакомпании «Северный ветер». Также 16 марта должен состояться рейс в Куляб (Таджикистан) авиакомпании «Уральские авиалинии».





В Самарканд (Узбекистан) авиаперелёт у «Северного ветра» запланирован на 19 марта. В Наманган (Узбекистан) Узбекские авиалинии запланировали перелёт на 13 марта. В Душанбе (Узбекистан) авиаперелёт запланирован у авиакомпании «Северный ветер» на 19 марта.





Напомним, что 6 марта 2022 года Росавиация рекомендовала авиакомпаниям приостановить рейсы за рубеж. На этом фоне Azur air приостановил авиаперелёты из Перми в Дубай (ОАЭ) и Анталию (Турция) и Хургаду (Египет). Однако авиаперелёты в марте и апреле пока стоят в расписании пермского аэропорта.





Также приостановлены и рейсы за рубеж у авиакомпании «Победа». Запланированный на 10 марта 2022 года был отменён запланированный рейс авиакомпании из Перми в Стамбул.

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