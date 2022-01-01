Елена Синица За год количество активных вакансий в Прикамье выросло на 43% Наиболее востребованы специалисты сфер продаж, строительства и недвижимости Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает портал по поиску работы hh.ru, если сравнивать с февралём 2021 года, то в феврале 2022 года в Пермском крае количество активных вакансий выросло на 43%. Отмечается, что в целом по России этот показатель за год вырос на 26%.

Также сообщается, что за февраль в регионе было открыто на 7% больше вакансий, чем за январь. Если говорить об общероссийских трендах, то за месяц показатель вырос на 8%.





За год в Пермском крае наиболее заметно вырос спрос на работников в сферах «Строительство, недвижимость» (+122% к февралю 2021 года), «Инсталляция и сервис» (+167% ), «Транспорт, логистика» (+107%),«Спорт, фитнес, красота» (+145%), «Добыча сырья» (+106%).





При этом снизилось количество активных вакансий в сферах «Консультирование» (−27%), «Страхование» (−63%), «Автомобильный бизнес» (−29%), «Юристы» (−18%), «Наука, образование» (−15%) и «Банки» (−13%).





Эксперты отмечают, что сегодня в регионе востребованы специалисты сфер «Продажи» (34% от общего числа февральских вакансий), «Строительство, недвижимость» (17%), «Рабочий персонал» (17%), «Производство» (15%) и «Транспорт, логистика» (11%).

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