Председателя ТСЖ в Перми осудили за хищение более 1,2 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми осуждена председатель правления ТСЖ «Писарева 25б». Женщина признана виновной в присвоении 1,2 млн руб. Деньги предназначались для оплаты услуг по вывозу твёрдых коммунальных отходов. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Суд приговорил виновную к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, ей также запрещено полтора года заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в многоквартирных домах.

Женщина также должна выплатить в счёт возмещения имущественного ущерба в пользу ТСЖ «Писарева 25б» 1 млн руб.

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