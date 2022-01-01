Около 2% пермяков задумались об эмиграции из России Две трети опрошенных намерены жить как раньше Поделиться Поделиться Твитнуть

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Агентство «СВОИ» опубликовало результаты оперативного опроса, в ходе которого выяснялось, какую стратегию поведения выбирают пермяки в быстро меняющейся экономической ситуации. Исследование проводилось в конце февраля 2022 года.

Практически 2/3 респондентов (64,6%) ответили, что будут жить как раньше и менять свои планы не собираются.

Закупить впрок товары первой необходимости собираются около 8% опрошенных: продуктами питания запасутся 4,9%, а лекарствами 3%. Ещё 1,2% пермяков заявили, что приобретут импортную технику, дом, квартиру или автомобиль.

О желании найти дополнительный источник дохода заявили 3,9% респондентов, 1,5% хотят сменить работу.

Все сбережения со счетов в банках собираются снять 2,5% пермяков, и такая же часть (2,4%) хотят инвестировать накопления в валюту или подешевевшие акции.

«Настораживает тот факт, что 1,9% опрошенных жителей Перми задумываются об эмиграции из России», — сказано в исследовании агентства «СВОИ».

Свой вариант ответа предложили 4,6% опрошенных пермяков. Большую часть высказываний можно охарактеризовать как «не паниковать и жить дальше».

Ещё 16,2% опрошенных не смогли (или не захотели) ответить на данный вопрос. Это может говорить о растерянности значительной части населения в текущий момент, отметили исследователи.

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