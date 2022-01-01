В Пермском крае уничтожено более 1,4 т яблок неизвестного происхождения
Фрукты могли быть привезены из страны, находящейся под российскими контрсанкциями
Сотрудниками регионального управления Россельхознадзора 10 марта на территории оптового продовольственного рынка «Заостровка» было обнаружено 1,4 т яблок неизвестного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фрукты складировались в ящиках без маркировки и сопроводительных документов, поэтому легальность ввоза продукции на территорию РФ определить не представлялось возможным.
В связи с этим все яблоки были изъяты и уничтожены на полигоне твёрдых бытовых отходов.
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