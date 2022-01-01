Стартовал приём заявок на Строгановскую премию — 2021 Отборочный цикл в этом году завершится 11 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правление РОО «Пермское землячество» информирует о том, что 10 марта запускается очередной отборочный цикл приёма заявок на Строгановскую премию по итогам 2021 года. Приём заявок продлится до 11 мая на сайте Пермского землячества.

В 2022 году премия будет присуждаться по шести номинациям:

— «За честь и достоинство»;

— «За высокие достижения в общественной деятельности»;

— «За высокие достижения в экономике и управлении»;

— «За высокие достижения в науке и технике»;

— «За высокие достижения в сфере культуры и сохранения исторического наследия Прикамья»;

— «За высокие достижения в спорте».

Премия в номинации «За честь и достоинство» присуждается по совокупности заслуг лауреата в течение длительного периода деятельности. По остальным номинациям премия присуждается за конкретные значимые достижения в соответствующей области.

Лауреат получает памятный диплом, нагрудный знак, денежную премию в размере 500 тыс. руб. и статуэтку Аники Строганова.

Решение о присуждении премии принимается правлением землячества на основании предложений комиссии по отбору претендентов на Строгановскую премию.

Игорь Шубин, первый заместитель председателя правления РОО «Пермское землячество», депутат Государственной думы РФ:

— Новый цикл Строгановской премии в этом году имеет ряд особенностей. Во-первых, мы обновили положение о Строгановской премии. Мы изменили название культурной номинации: теперь она называется «За высокие достижения в сфере культуры и сохранения исторического наследия Прикамья». Во-вторых, был обновлён состав комиссии по отбору претендентов на премию. Со всеми материалами вы можете ознакомиться на сайте Пермского землячества. Кроме того, в этом году мы решили провести отборочный цикл в достаточно сжатые сроки — на выдвижение номинантов даётся два месяца, с 10 марта до 11 мая. Призываем всех пермяков принимать самое активное участие в этом процессе.

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