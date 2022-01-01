Андрей Стрельцов БК «Парма» подписал нового форварда Баскетболист Александр Разумов стал первым новичком после отъезда легионеров из Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Разумов / фото: mediastore.fc-zenit.ru

Пермскими баскетбольный клуб «Парма» и российский форвард Александр Разумов (204 см, 109 кг, 29 лет) подписали соглашение до конца сезона 2021/2022.

Напомним, что расположение «Пармы» за две недели покинули все легионеры и часть тренерского штаба. Поэтому необходимо было усиление состава для того, чтобы достойно доиграть чемпионат Единой Лиги ВТБ.

Игрок является обладателем Кубка Станковича — 2014 в составе резервной сборной России. Также Разумов становился чемпионом Суперлиги 2017/2018, серебряным призером чемпионата России 2020/21 и серебряным призером Единой Лиги ВТБ 2020/21.

Прошлый сезон баскетболист провёл в составе казанского УНИКСа и принял участие в 12 матчах. В этом сезоне Разумов перешёл в клуб российской Суперлиги-1 БК «Уфимец». За 27 игр в среднем он набирал 10,2 очка, собирал 6,8 подборов, отдавал 2 передачи за 27 минут на паркете. На протяжении карьеры Александр также играл за «Зенит», «Новосибирск», «Спартак-Приморье» и «Рязань».





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