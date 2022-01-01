Краевое правительство разработало первый пакет поддержки малого и среднего бизнеса Он включает налоговые льготы и финансовую поддержку Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевое правительство представило первый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Он был разработан для стабилизации экономической ситуации в секторе, в котором занято порядка 30% всех жителей региона трудоспособного возраста, сообщает сайт губернатора и правительства края.

Пакет состоит из двух направлений мер. В частности, по налоговым льготам, предлагается на 2022 год существенно снизить процентные ставки бизнесу из пострадавших отраслей и применяющих упрощенную систему налогообложения. Так, в три раза, с 15 до 5% будет проведено сокращение по статье «Доходы минус расходы» и в шесть раз, до 1% — по статье «Доходы».

Также региональные власти предлагают ввести скидку в размере 50% по уплате налога на имущество организаций, владеющих торгово-офисной недвижимостью. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться собственники торгово-офисных зданий и помещений, у которых снижение выручки произошло не менее чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Кроме этого, краевое правительство предлагает поддержать инвесторов, чтобы реализация их проектов продолжалась. Для этого необходимо расширить категории инвестиций, в отношении которых будет предоставляться инвестиционный налоговый вычет.

Второе важное направление — финансовая поддержка предпринимателей. Предлагается упростить доступ малого и среднего бизнеса к кредитам с минимальными ставками.

В условиях роста ключевой ставки Центробанка правительство Прикамья планирует поддержать предпринимателей, взявших кредиты до 1 марта 2022 года, после чего условия их выдачи были изменены и ставки по ним увеличились.

Представленный пакет мер поддержки будет рассмотрен на ближайшем или внеочередном пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края.

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