Зелёная химия лидирует на EY Case Championship Состоялся первый кейс-чемпионат, организованный «Метафракс Групп» и компанией Ernst & Young Поделиться Поделиться Твитнуть

3 марта состоялся первый кейс-чемпионат, организованный совместно «Метафракс Групп» и аудиторско-консалтинговой компанией EY (Ernst & Young). Восемь студенческих команд презентовали аналитические проекты, связанные с перспективными направлениями деятельности группы компаний «Метафракс». Обладатели призовых мест получили возможность ускоренного рассмотрения на активные вакансии в «Метафракс Групп», EY и брендированные сувениры. Победители кейс-чемпионата также приглашены посетить промышленную площадку предприятия в Пермском крае и фестиваль «Тайны горы Крестовой».

«Метафракс Групп» и компания EY впервые провели совместные командные соревнования для студентов — EY Case Championship. К участию в интеллектуальном состязании приглашались студенты старших курсов российских вузов со специализацией в области экономики, финансов, менеджмента и математики, владеющие английским языком на уровне Upper-Intermediate и выше.

В активном этапе соревнований приняли участие 26 студентов из 14 высших учебных заведений России и Казахстана, таких как НИУ «Высшая школа экономики», Алматинский университет менеджмента (Almaty Management University), МГУ, МГИМО, РУДН, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и других.

Студенческие команды получили для разработки реальные кейсы компании, а также помощь от ведущих специалистов и топ-менеджеров группы компании «Метафракс», некоторые из которых потом вошли в состав совета жюри совместно с топ-менеджерами EY.

Тема «зелёной химии» стала безусловным лидером среди презентованных проектов. Разбирались новые направления производства и сбыта продукции, перспективные логистические пути, рыночные возможности, риски и прогнозы.

Во время судейства оценивались аналитические способности команд, их умение работать с ресурсами, добывать информацию и искать инсайты для проектов. Одним из важных компонентов, давших возможность набрать наибольшее количество баллов, было умение членов команды сплотиться вокруг одной цели, работать над решением задач и выгодно презентовать проект. Всё это было также отмечено жюри.

«Презентации команд-призёров выиграли как раз за счёт хорошей сплоченности, умения не только подготовить проект, но и достойно его представить. Хорошая подготовка к выступлению очень важна, — отметила по результатам презентационной части Мария Коновалова, глава коммуникационного департамента «Метафракс Групп». — Жюри подмечает то, насколько ваши формулировки были точны, насколько удачна презентация, в том числе и по инфографике, насколько оперативно и по существу вы реагируете на вопросы. Это важно. Это то, что создаёт наше впечатление о вас».

Самая активная борьба развернулась между командами «11+1» и «Команда 14». Баллы были практически равными. Но по итогу голосования и обсуждения первое место на соревновании EY Case Championship одержала команда «11+1», которая была сформирована студентами из Москвы, Санкт-Петербурга, Балашихи и Новосибирска.

«Борьба развернулась серьезная. Я хотел бы отметить, что и «Команда 14» выступила очень достойно, но победитель один, — прокомментировал результаты Левон Гарслян, заместитель генерального директора по стратегии и оценке инвестиций ООО «Метадинеа». — Отдельно отмечаем лидера команды победителей — Кирилла Виноградова. Я был ментором этой команды и наблюдал в подготовке чуть больше, чем другие члены жюри. Здесь, конечно, большая заслуга лидера, потому что всё было сделано сплочённо и чётко».

Дополнительно от «Метафракс Групп» были также предоставлены победителям электронные сертификаты для покупки книг, а также приглашение посетить производственную площадку предприятия в городе Губахе Пермского края и фестиваль «Тайны горы Крестовой».

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