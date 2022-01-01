Мария Сыропятова Предприниматели в Пермском крае смогут получить субсидии на финансирование процентных ставок в банках Общий бюджет — 200 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Предприниматели региона столкнулись с ростом процентных ставок по кредитным линиям в коммерческих банках. Об этом на заседании краевого правительства рассказал министр экономического развития Эдуард Соснин. Для того чтобы смягчить ситуацию для малого и среднего бизнеса, в министерстве хотят предоставлять компенсации по действующим кредитным договорам.

Размер поддержки — половина изменения процентной ставки. Условия — заключение кредитного договора до 1 марта 2022 года, размер кредита не менее 500 тыс. руб. Затраты на обслуживание процентной ставки должны быть понесены предпринимателями с 1 марта 2022 года.

При этом первые заявки предприниматели смогут подать не ранее 1 июня 2022 года. Сумма субсидии — не более 5 млн руб. Общий бюджет этого вида поддержки — 200 млн руб.

Также краевой минэк предлагает выделить 500 млн руб. на микрозаймы для малого и среднего бизнеса. По этой программе можно будет получить до 3 млн руб. по ставке 5%. Условия — срок действия предприятия минимум шесть месяцев. Сумма займа — от 50 тыс. руб.

Кроме того, краевой минэк предлагает снизить налоговую ставку по УСН: до 5% по «доходам», до 1% по «доходам — расходам». Условие — включение основного ОКВЭД предпринимателя в перечень пострадавших отраслей на 1 марта 2022 года. Считается, что до 70% предпринимателей смогут воспользоваться этим видом поддержки, если заявят об этом в налоговой декларации.

В регионе планируют расширить перечень расходов для учёта в инвестиционном вычете: сейчас в новые основные средства предлагается учитывать опытно-конструкторские и исследовательские расходы. Для застройщиков появится возможность до 30% расходов на комплексное развитие и освоение территории компенсировать за счёт инвестиционного вычета.

Эти предложения должны быть в ближайшее время направлены на рассмотрение в Законодательное собрание Пермского края.

«Если успеваем в очередное — хорошо, если не успеваем, буду просить внеочередное», — заявил губернатор Дмитрий Махонин.

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