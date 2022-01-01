Мария Сыропятова Налог на имущество для владельцев торгово-офисной недвижимости в Пермском крае может быть сокращён вдвое Условие — падение выручки на 25% Поделиться Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Константин Долгановский

Краевые власти предлагают скидку в размере 50% налога на имущество для владельцев торгово-офисной недвижимости. Об этом на заседании краевого правительства рассказал министр экономического развития региона Эдуард Соснин.

Претендовать на эту меру поддержки в новых экономических условиях могут только те собственники, объекты которых входят в перечень торгово-офисной недвижимости, облагаемой от кадастровой стоимости. Ещё одно условие — сокращение на 25% выручки налогоплательщика по сравнению с прошлым годом.

Планируется, что это предложение будет вынесено на ближайшее заседание Законодательного собрания Пермского края.

Напомним, 9 марта губернатор Дмитрий Махонин озвучил эту идею на Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

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