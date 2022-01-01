В Пермском крае предприятия начали поднимать зарплаты сотрудникам Одной из первых оклады пересмотрит компания «Свеза» Поделиться Поделиться Твитнуть

Предприятия Пермского края в связи с изменениями в российской экономике (падение курса рубля, санкции) начинают поднимать заработную плату сотрудникам. Одной из первых о повышении зарплат заявила администрация компании «Свеза» (владеет фанерным комбинатом в посёлке Уральском). Об этом ТК ВЕТТА рассказали в пресс-службе предприятия.

Пересмотр зарплат начнётся 1 апреля. Они могут вырасти на 8,5%. Кроме того, в начале марта сотрудникам выплачено дополнительное единовременное вознаграждение в размере 50% от оклада.

«В целом ежемесячный доход работающих в компании людей в 2022 году вырастет примерно на 12%», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Комбинат «Свеза Уральский» входит в состав группы «Свеза», мирового лидера в производстве берёзовой фанеры.

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