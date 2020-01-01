В субботу два десятка многоквартирных домов Мотовилихи останутся без воды
Причиной этого станут плановые ремонтные работы
В субботу, 12 марта, более двух десятков домов Мотовилихинского района Перми останутся без воды. Отключение планируется с 10:00 до 19:00. Причина — плановые ремонтные работы в здании на ул. Труда, 61. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье».
Холодную воду отключат по следующим адресам:
ул. Златоустовская, 2;
ул. Козловская, 2;
ул. Кузнецкая, 1;
ул. Калгановская, 4;
ул. Кирпичная, 1, 6;
ул. Ленинградская, 6;
ул. Московская, 1;
ул. Мостовая, 27;
ул. Магнитогорская, 1;
ул. Норинская, 1;
ул. Огородникова, 2, 4, 47б, 53;
ул. Труда, 3, 98;
ул. Тагильская, 5;
ул. Харьковская, 1, 21;
ул. Челябинская, 11.
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