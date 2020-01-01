«Единая Россия» предложила новые меры поддержки граждан и экономики в условиях санкций Партия организовала сбор предложений в регионах и передаст их в правительство Поделиться Поделиться Твитнуть

Предложения «Единой России», касающиеся обеспечения социально-экономической стабильности, на оперативном совещании 9 марта представили координаторы направлений народной программы партии. Они уже начали проработку инициатив с представителями министерств. Некоторые были одобрены в правительстве при подготовке второго пакета мер поддержки экономики и граждан в условиях санкций, сообщил первый вице-спикер Госдумы, который представляет «Единую Россию» в оперштабе правительства РФ, Александр Жуков.

В частности, речь идёт об освобождении граждан от уплаты подоходного налога по вкладам, поддержке авиаперевозок и гостиничного бизнеса. Также одобрение получил законопроект, который станет первым шагом к национализации имущества иностранных компаний, покидающих российский рынок — с этим предложением ранее выступила «Единая Россия».

Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места.

«В числе мер поддержки — разрешение на ввоз и применение лекарственных препаратов без выполнения требований к их маркировке и получения разрешения Росздравнадзора. Это позволит в короткие сроки возместить рынок лекарств, которые ранее доставлялись из стран ЕС», — пояснил Александр Жуков.

Также «Единая Россия» предложила расширить меры поддержки агропромышленного комплекса и сельхозпроизводителей. В первую очередь речь идёт о контроле за ростом цен на продовольствие и наценками торговых сетей на ряд продуктов, а также за расходованием средств на проведение весенних полевых работ. Партия добилась выделения средств на посевную в полном объёме — 25 млрд руб.

Чтобы упростить работу сельхозпроизводителям, «Единая Россия» предлагает ввести для них мораторий на проведение проверок и обеспечить льготными кредитами. Помимо этого, важно проработать вопросы льготных тарифов на перевозки, ГСМ и удобрения. Дополнительной поддержки требуют хлебопекарная и молочная промышленность.

Отдельно участники совещания остановились на мерах социальной поддержки граждан. Как подчеркнула глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, нужно изменить приоритизацию положений народной программы, уточнить некоторые пункты с учетом новых вызовов.

«В приоритетном порядке — вопрос повышения оплаты труда учителей, врачей, работников бюджетной сферы. Принять новую редакцию закона о занятости, которая создаст дополнительные возможности трудоустройства на всей территории России. Важно расширять меры соцподдержки малообеспеченных семей, принять поэтапный план поддержки инфраструктуры детского отдыха», — отметила она.

Помимо обеспечения занятости, «Единая Россия» разработала меры поддержки рынка труда. Как сообщил заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, речь идет, в том числе, о предоставлении зарплатных кредитов — при условии перепрофилирования организации и сохранения рабочих мест для погашения кредита за счёт государства.

Также будет рассмотрен вопрос организации переобучения не только безработных, но и сотрудников предприятий, которые будут менять технологии выпуска продукции.

«Становятся актуальными задачи, которые мы ставили до начала экономической войны. В том числе — поднятие нижней планки пособия по безработице. Этот вопрос крайне целесообразно рассмотреть», — подчеркнул он.

В ходе обсуждения были представлены и меры поддержки по другим направлениям. Например, в сфере ЖКХ речь идёт об ограничении роста тарифов и отмене ряда штрафов для жителей, поддержке спроса в строительной отрасти и регулировании цен в ней. Шла речь и о поддержке образования, науки, экологии.

Также «Единая Россия» проработает с правительством вопрос регулирования цен на ряд товаров. В том числе на продукты питания, детские товары, медикаменты, строительные материалы, бытовую химию, зоотовары и т. д.

«Работа, которая ведётся сегодня, — это первоочередные меры. Санкции ужесточаются. Это экономическая война. И меры, которые принимаются, исходят из реальной ситуации», — подчеркнул в заключение Александр Жуков.

Вячеслав Григорьев, первый заместитель председателя Законодательного собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— Все социальные обязательства перед жителями края будут сохранены в полном объёме. Для этого пересматривается бюджет региона: запланированные расходы на концертную деятельность, спортивные мероприятия пересматриваются в пользу социальной поддержки.

Не останавливается ни одна стройка социально значимых объектов. В отношении тех поставщиков строительных материалов, которые необоснованно «задирают» цены или приостанавливают отгрузку, вводятся жёсткие меры с привлечением прокуратуры и Федеральной антимонопольной службы.

Также правительство края создало оперативный штаб по мониторингу цен на социально значимые товары. Крупнейшие торговые сети сократили торговые наценки на ряд важнейших товаров, увеличили запасы продовольствия, снабжение происходит в нормальном режиме. В совокупности с принятым Госдумой пакетом мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций можно сказать, что делается всё возможное для сохранения спокойной социальной обстановки.

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