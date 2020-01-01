Земельный участок у пермского ТЦ «Моби Дик» перешёл в распоряжение муниципалитета Администрация намерена передать его школе №7 Поделиться Поделиться Твитнуть

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Участок земли, расположенный возле ТЦ «Моби Дик» и школы №7 в Перми, перешёл в распоряжение администрации города. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

Ранее на данном земельном участке располагался незаконный объект строительства, который в 2018 году был снесён по решению суда. После этого администрация начала переговоры с собственником земли — ТЦ «Моби дик» и договорилась с ним о передаче участка в распоряжение города в обмен на другой земельный участок по ул. Горького. Сделка была совершена по договору мены.

Полученную таким образом землю после завершения процедуры регистрации мэрия собирается передать в постоянное бессрочное пользование школе №7 для расширения территории учебного заведения, сообщил градоначальник.

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