Весну встретили по-олимпийски! Состоялся благотворительный зимний забег «Олимпийская лыжня» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

В Перми на лыжной базе «Динамо» в третий раз состоялся благотворительный зимний забег «Олимпийская лыжня», организатором которого выступил благотворительный фонд имени Альберта Демченко. Знаменитый саночник, трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр, участник семи Олимпиад, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России Альберт Демченко является идейным вдохновителем спортивных мероприятий фонда и активно развивает лыжные гонки в Пермском крае.

Олимпийская лыжня с каждым годом увеличивает географию участников, приобретая общероссийский формат. В минувшее воскресенье на старт вышли свыше 600 профессиональных спортсменов и любителей спорта из 30 городов и 4 субъектов РФ: Пермский край, Республика Башкортостан, Свердловская область и Амурская область. Участникам необходимо было преодолеть дистанции в 1, 3, 5 и 10 км

На торжественной церемонии открытия участников приветствовали и напутствовали олимпийцы, в том числе и бронзовый призер Олимпийских игра 2022 по фристайлу в дисциплине могул Анастасия Смирнова, министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Благотворительный забег поддержали 15 корпоративных команд, представители производственных предприятий, торговых компаний, команды общеобразовательных и спортивных школ Пермского края. На соревнования приходили целыми семьями, самой юной участнице забега всего лишь 4 года, а самый взрослый спортсмен отметил на «Олимпийской лыжне» своё 84-летие! Праздник создавали приглашенные танцевальные коллективы, ростовые куклы, отличное настроение спортсменов и болельщиков, а также необычная экипировка многих участников. Наравне с профессионалами на дистанцию вышли любители, одетые в красочные костюмы суперменов, снеговиков, зайцев, пиратов.

Основатель фонда Альберт Демченко поделился своими эмоциями от прошедшего мероприятия:

Пресс-служба УЗПМ

— Я очень рад, что количество участников благотворительного забега с каждом годом растет. Большую популярность приобретает корпоративный забег, а это значит, что коллективы выбирают для совместного времяпрепровождения здоровый образ жизни и олимпийский спорт. Все средства, которые нам удается собирать в ходе таких мероприятий, в последующем направляем на благотворительность: поддержку детских социальных учреждений, содействие развитию санного спорта в регионе, оснащение спортсменов необходимой экипировкой, проектирование и строительство спортивных объектов. В этот раз средства поступят на реализацию программы по сенсорной интеграции детей с особенностями развития.

В этом году к благотворительной акции вновь присоединился Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ). Он стал официальном партнером соревнований и выставил свою команду.

Генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв прокомментировал участие в забеге:

— «Олимпийская лыжня» — это уникальное сочетание спорта и добрых начинаний под руководством Альберта Демченко. То, что делает этот человек-легенда, заслуживает глубокого уважения и участия. Наше предприятие с радостью откликнулось на предложение стать частью благотворительного проекта олимпийского масштаба. Уверен, что с каждым годом наша команда будет набираться опыта и пополняться за счет юных спортсменов — детей заводчан, которые пробую свои силы в зимних видах спорта.

В командном зачете победу одержал коллектив краевого ГУФСИН. В личном зачете на дистанции 10 км у мужчин лучшим стал Александр Шардаков (SKI TEAM PERM), у женщин — Татьяна Тукачева (Пермь). На «пятикилометровке» лучшие результаты на финише показали Дмитрий Князев (КТ «Южный», Пермь) и Кристина Тюленева (Краснокамск); 3 км — Кирилл Кустов и Екатерина Ширяева; 1 км — Сергей Закревский и Алиса Кочинова (все — Пермь).

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