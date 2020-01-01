Елена Синица Краевые власти обсудили меры поддержки застройщиков В частности, в регионе создали оперштаб по мониторингу цен на стройматериалы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл рабочую встречу по вопросам ценообразования в сфере строительства. В частности, власти обсудили меры поддержки отрасли, в связи с введёнными санкциями, передаёт пресс-служба краевого правительства.

Так, по словам главы минстроя Андрея Колмогорова, в регионе начал работать Оперативный штаб по мониторингу изменения цен на строительные материалы. Он необходим для незамедлительного реагирования на факты резкого повышения цен.





Кроме этого, на уровне региона предложено предусмотреть авансовую оплату подрядчикам при условии казначейского и банковского сопровождения или предоставления банковской гарантии. Это поспособствует недопущению остановок и задержек хода работ при строительстве объектов социнфраструктуры. Эту меру поддержки окажут организациям, работающим по госконтрактам.





Помимо этого, в Пермском крае создадут Технический совет при министерстве строительства. Он будет принимать решения о включении изменённых материалов и оборудования в проектную документацию. Предполагается, что это позволит качественней и быстрей откорректировать проектную документацию на предмет возможной замены материалов и оборудования импортного производства на российские аналоги.





Со стороны федерации также предложено упростить конкурсные процедуры и предоставить возможности вносить изменения в государственные и муниципальные контракты. Также на федеральном уровне предусмотрены меры поддержки для застройщиков, занимающихся многоквартирными домами. Для них упростят порядок согласования и утверждения изменений сроков действия документации по планировке территорий, выдачу разрешений на строительство, а также на ввод в эксплуатацию и размещение сведений в информационных системах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.