В Прикамье на 21% снизилась заболеваемость ОРВИ Случаи гриппа за неделю не выявлены Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным Роспотребнадзора, с 28 февраля по 6 марта в Пермском крае зарегистрировано 17 758 случаев ОРВИ, что на 21% ниже показателя прошлой недели. При этом болеют в основном взрослые пациенты.

Наиболее высок процент заболевших в Горнозаводском, Уинском и Александровском районах Прикамья.

По данным лабораторного мониторинга, случаи гриппа среди пациентов не выявлялись, причиной болезни становились возбудители негриппозной этиологии (аденовирусы, риновирусы и пр.).

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