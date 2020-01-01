Елена Синица В Прикамье 8 марта установлен новый суточный рекорд минимальной температуры А минувшей ночью температура воздуха опустилась до −39°С Поделиться Поделиться Твитнуть

В ночь на 9 марта в Пермском крае температура воздуха опустилась до −39°С. Такие данные зафиксировала метеостанция в посёлке Вая, передаёт «Рифей».

Также сообщается, что 8 марта был установлен суточный рекорд минимальной температуры — в регионе похолодало до −26,8°С. Прежний минимум в −25,5°С был зафиксирован в 1905 году.

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