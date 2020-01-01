Елена Синица Специалисты согласовали демонтаж стен на объекте культурного наследия в Перми В здании бывшей поликлиники на ул. Пермской начинаются ремонтные работы Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская, 45

Анна Брюханова

Краевая госинспекция по охране объектов культурного наследия выдала разрешение на проведение демонтажных работ в здании бывшей поликлиники на ул. Пермской, 45. Об этом сообщает издание «Текст» со ссылкой на начальника инспекции Ольгу Адрианову.

Поясняется, что разрешение касается демонтажа деревянных перегородок, подвесных потолков, гипсокартонных листов во внутренних помещениях объекта.

Напомним, в конце 2021 года власти Прикамья сдали это здание в аренду на льготных условиях ООО «Проминком» за 1,5 млн руб. в год. Компания может использовать его в течение 49 лет.

При этом льготные условия предполагают реставрацию здания за счёт арендатора. До конца 2022 года планируется отреставрировать фасад, отремонтировать крышу, водосточную систему. До конца 2026 года будет сделан ремонт внутренних помещений.

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