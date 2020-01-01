Около половины пермяков откажутся от продукции компаний, покидающих российский рынок Продолжат пользоваться товарами и услугами западных фирм треть опрошенных Поделиться Поделиться Твитнуть

Каждый пятый пермяк (21%) намерен полностью отказаться от продукции компаний, которые в настоящее время закрывают бизнес в России из-за проведения военной операции на Украине, даже если они вернутся на рынок. Опрос 3–4 марта проводил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Пусть валят!», «Я даже буду против их возвращения в Россию!», «Китайских аналогов на всех хватит», «Давно пора создать комфортные условия для отечественных производителей», — эмоционально комментировали респонденты.

Ещё 26% горожан сообщили, что готовы отказаться от продукции покидающих Россию компаний частично — они готовы покупать только то, чему нет равноценной замены среди российских товаров (автомобили, электроника и пр.).

Вместе с тем 34% опрошенных заявили, что продолжат пользоваться товарами и услугами западных фирм, невзирая на политические заявления производителя, так как для них прежде всего важны цена и качество продукции.

Затруднились определить свою позицию 19% опрошенных.

Мужчины планируют игнорировать «возвращенцев» чаще, чем женщины (56 и 45% соответственно).

Тех, кто полностью или частично откажется от продукции покидающих российский рынок компаний, больше среди пермяков старше 45 лет (54%).

О готовности продолжить покупать товары поддерживающих санкции западных производителей заявил каждый второй опрошенный пермяк моложе 34 лет.

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