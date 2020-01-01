В России установили ограничение на выдачу средств с валютных счетов и вкладов В стране также приостанавливается продажа наличной валюты Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Банк России со среды, 9 марта 2022 года, установил новый порядок выдачи средств с валютных счетов и вкладов граждан. Он разрешает снимать в наличной валюте только сумму до 10 тыс. долларов США, остальное можно забрать в рублях по курсу ЦБ, об этом говорится в сообщении регулятора. Порядок будет действовать пока до 9 сентября 2022 года.

В период действия нового порядка валюта будет выдаваться только в долларах США вне зависимости от того, в какой валюте был счёт или вклад. Конвертация пройдёт по рыночному курсу на день выдачи.

Кстати, гражданам вовсе не обязательно закрывать валютные вклады или счета, они могут продолжать хранить на них средства. Вся сумма будет сохранена в той валюте, в которой и открывался счёт (вклад). Условия по вкладу или счёту не изменятся, пояснил регулятор.

Граждане также могут открывать и новые валютные вклады и счета, но снять с них средства, как минимум до 9 сентября 2022 года, можно будет только в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Ещё одна особенность нового порядка — банки пока не смогут продавать наличную валюту гражданам. Поменять же наличную валюту на рубли можно в любом объёме и в любой момент.

Как отметили в ЦБ, получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков, при этом выдача может состояться через несколько дней — время даётся для того, чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение.

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