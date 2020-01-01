В МЧС предупредили жителей Прикамья о похолодании до -38 градусов Морозы ожидаются в ночь на 9 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае ближайшей ночью синоптики пообещали понижение температуры воздуха до -38°С. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.

Причина резкого похолодания — сильное ультраполярное вторжение при смещении антициклона из района Новой Земли на Европейскую территорию России.

В связи с аномальным похолоданием управление МЧС по Пермскому краю предупреждает об опасности длительного нахождения на улице.

Днём будет около -11°С…-16°С, преимущественно без осадков, в отдельных районах Прикамья ожидается изморозь.

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