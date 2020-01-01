Самая популярная профессия у женщин Прикамья – менеджер по продажам Реже всего женщины из Пермского края ищут работу грузчика Поделиться Поделиться Твитнуть

Служба исследований hh.ru проанализировала около 40 тыс. резюме женщин из Пермского края и выяснила, какие профессии среди них пользуются наибольшей популярностью.

Больше всего запросов (4,1 тыс.) набрала профессия менеджер по продажам и по работе с клиентами. На втором месте — профессия администратора (3,4 тыс. резюме), на третьем — продавца (3,1 тыс.)

В топ-10 профессий, наиболее популярных у женщин Прикамья, также вошли бухгалтер (2,5 тыс.), секретарь (1,6 тыс.), экономист (1,4 тыс.), оператор ПК (1,1 тыс.), курьер (1,1 тыс.), кредитный специалист (1 тыс.).

Реже всего женщины из Пермского края ищут работу грузчика, дворника, сварщика.

Количество мужских и женских резюме в России - 49% и 51% соответственно.

Профессиональными сферами, где прекрасный пол значительно преобладает, являются бухгалтерия (87% женских резюме), управление персоналом (81%), наука и образование (78%). Реже всего резюме от женщин можно встретить в автобизнесе (9%) и сфере безопасности (7%).





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