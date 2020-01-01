В Перми за сутки выявлено 1,8 тыс. новых случаев коронавируса Выздоровели 5 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за минувшие сутки в Прикамье выявлено 1 849 новых случаев заражения коронавирусом.

Выздоровел 5 001 пациент, скончались 13 человек. Количество госпитализированных за день — 78.

По данным на утро 7 марта, с начала массовой иммунизации от COVID-19 в регионе первичную вакцинацию прошли более 1 млн 168 тыс. жителей (58,5% от всего взрослого населения), в том числе однокомпонентным препаратом.

Почти 2 тыс. человек впервые сделали прививки за прошедшую неделю.





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