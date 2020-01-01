С начала зимы с улиц Перми вывезено 1,5 млн кубометров снега Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала зимнего содержания Перми с улиц вывезено почти 1,5 млн кубометров снега, об этом сообщили в пресс-службе мэрии. При этом из Ленинского района вывезено почти 300 тыс. кубометров.

Уборка и вывоз снега ведётся не только с дорог и дворовых территорий, но и из парков и скверов. Сейчас перед всеми подрядными организациями стоит задача не снижать темпов вывоза снега, сообщили в пресс-службе мэрии.

За некачественную уборку подрядчики могут быть оштрафованы.

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