За сутки COVID-19 выявлен в 39 муниципальных образованиях Прикамья
Больше всего заболевших зарегистрировано в Перми, Кунгуре и Горнозаводском городском округе
По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса, выявленные в Прикамье за сутки, подтверждены в 39 муниципалитетах.
Больше всего заболевших зарегистрировано в Перми – 1 220 человек. На втором месте Горнозаводский городской округ – 152. Замыкает тройку Кунгур – 87.
Всего за период диагностики в Пермском крае Роспотребнадзором официально подтверждено 337 183 случая COVID-19.
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