За сутки COVID-19 выявлен в 39 муниципальных образованиях Прикамья Больше всего заболевших зарегистрировано в Перми, Кунгуре и Горнозаводском городском округе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса, выявленные в Прикамье за сутки, подтверждены в 39 муниципалитетах.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Перми – 1 220 человек. На втором месте Горнозаводский городской округ – 152. Замыкает тройку Кунгур – 87.

Всего за период диагностики в Пермском крае Роспотребнадзором официально подтверждено 337 183 случая COVID-19.

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