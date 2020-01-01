В Перми пройдёт ежегодная конференция Perm Winter School В тематике конференции этого года климатические риски и углеродная повестка Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено организаторами конференции

Уже на этой неделе, 11-12 марта, на площадке Пермского Политеха пройдет Perm Winter School’22: Carbon Zero (16+). За 12 лет существования конференция стала уникальной для России площадкой для обсуждения инноваций, собирающей российских и зарубежных представителей финансовой, климатической и ИТ индустрий, научного и стартап-сообществ, преподавателей и студентов.

Тема этого года — «Климатические риски и решения для достижения углеродной нейтральности», выступления пройдут в рамках пяти сессий:

— Климатическая повестка и измерение углеродного следа

— Добровольные углеродные рынки, стандарты и ESG

— Климатические проекты и дистанционное зондирование

— Декарбонизация в промышленности

— Долгосрочные углеродные поглощения

Ключевыми спикерами Пермской зимней школы станут ведущие российские эксперты в сфере экологии и устойчивого развития, ИТ и экономики, среди которых — признанные лидеры в своих отраслях: директор по экологии и климату НЛМК Никита Воробьев; генеральный директор «Карбонлаб» Михаил Юлкин; партнер группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ в СНГ Владимир Лукин; экс-директор департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лобанов.

«Perm Winter School вот уже более 10 лет является неизменной площадкой для обсуждения настоящих и будущих вызовов, стоящих перед человечеством: финансовых рисков, экономических кризисов, децентрализации и цифровых валют, изменения климата. В этом году впервые школа целиком и полностью посвящена климатическим рискам и достижению целей углеродной нейтральности. Мы надеемся, что эта тема позволит объединить людей перед лицом общей проблемы», — говорит идеолог и бессменный организатор Пермской зимней школы, доцент ПГНИУ и финтех-предприниматель Сергей Ивлиев.

«Низкоуглеродное развитие России в целом и конкретных промышленных предприятий создает запрос на научные исследования, новые технические и технологические решения, а также подготовку кадров, в связи с чем тематика школы достаточна актуальна и позволит выбрать дальнейший вектор развития для представителей образования и науки, власти и бизнеса», — поясняет соорганизатор конференции, доцент кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха, научный сотрудник Лаборатории рационального природопользования и природоподобных технологий Екатерина Белик.

Студенты и аспиранты смогут представить свои доклады в рамках тематики конференции. Заявку на выступление можно оставить до 10 марта через форму регистрации для участия в конференции.

Язык конференции — русский. Место проведения — главный корпус ПНИПУ. Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация.

Подробности — на сайте permwinterschool.ru.

Организаторы конференции — лаборатория криптоэкономики и блокчейн-систем ПГНИУ, кафедра охраны окружающей среды ПНИПУ и компания Vlinder. Партнеры конференции — кафедра информационных систем и матметодов в экономике ПГНИУ, ПНИПУ, Пермский научно-образовательный центр «Рациональное недропользование», Ассоциация климатических проектов, Пермская торгово-промышленная палата.

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