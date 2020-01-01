Сергей Данилов В Прикамье за сутки выявлено более 2 тыс. 200 новых случаев заражение COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 2 тыс. 210 новых случаев заболевания COVID-19. Из выявленных 838 заболевших — дети до 17 лет включительно, сообщают в краевом управлении Роспотребнадзора.

На сегодняшний день в прикамских стационарах, перепрофилированных под лечение от

COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 254 пациента. Из них 85 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего же с начала эпидемии в регионе выявлено 337 тыс. 183 заболевших. От коронавирусной инфекции скончались 8 тыс. 452 человека.

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