Сергей Данилов
«Магнит» ограничил продажу в одни руки сахара, гречневой крупы и курицы
Ранее отпуск сахара ограничила «Семья»
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Торговая сеть «Магнит» ввела ограничения на отпуск сахара, гречневой крупы и тушки курицы — не более пяти единиц товара (или 5 кг весового товара) одному покупателю.
Ранее подобные ограничения ввела на отпуск сахара-песка торговая сеть «Семья» — не более 10 кг одному покупателю.
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