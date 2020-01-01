Сергей Данилов «Магнит» ограничил продажу в одни руки сахара, гречневой крупы и курицы Ранее отпуск сахара ограничила «Семья» Поделиться Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Торговая сеть «Магнит» ввела ограничения на отпуск сахара, гречневой крупы и тушки курицы — не более пяти единиц товара (или 5 кг весового товара) одному покупателю.

Ранее подобные ограничения ввела на отпуск сахара-песка торговая сеть «Семья» — не более 10 кг одному покупателю.

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