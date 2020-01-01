На вчерашней акции в Перми задержаны 87 протестующих Они были участниками несанкционированного митинга против военной операции России в Украине Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным проекта «ОВД-Инфо» (признан в России иностранным агентом) вчера, 6 марта, в Перми были задержаны 87 человек, протестовавших против проведения военной операции России в Украине. Такие данные приводит «Коммерсант-Прикамье».

Активисты собрались в центре Перми, где их уже ждали полицейские. После того, как протестующие доставали плакаты, их задерживали и в автобусах отвозили в отделения полиции, отмечают в издании.

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