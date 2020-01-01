В Прикамье от COVID-19 вакцинировано более 1 млн 168 тыс. человек Это 58,5% взрослого населения региона Поделиться Поделиться Твитнуть

С начала массовой иммунизации от COVID-19 в регионе первичную вакцинацию прошли более 1 млн 168 тыс. жителей (58,5% от всего взрослого населения). Почти 2 тыс. человек впервые сделали прививки за прошедшую неделю, отмечают в краевом минздраве.

Еще 251,4 тыс. жителей края приступили к ревакцинации, из которых 6,5 тыс. вакцинировались за последние семь дней. При этом 233,6 тыс. пермяков уже завершили курс иммунизации.

В Прикамье продолжается иммунизация подростков двухкомпонентной вакциной «Спутник-М», которую уже прошли почти 1,8 тыс. несовершеннолетних (82,9% от поступившей вакцины). Оставшиеся комплекты также уже распределены, на основании письменных согласий, поступивших от родителей, отмечают в ведомстве.

Также прививки первым компонентом сделали 448,7 тыс. жителей края в возрасте 60 лет и старше, в том числе более 2,7 тыс. из них — за прошедшую неделю.

В минздраве сообщают, что, по состоянию на утро 7 марта, прививки от коронавируса в Прикамье сделали 3,2 тыс. иностранцев.

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