Автомобили Toyota, Lexus, Porsche подорожали ориентировочно на 20% Поставки новых автомобилей приостановлены Поделиться Поделиться Твитнуть

Администратор

newsko.ru

С 1 марта в связи с текущей экономической ситуацией цены на все автомобильные бренды Toyota, Lexus, Porsche пересмотрены в сторону увеличения ориентировочно на 20%. То же самое касается и запасных частей, сообщает компания VERRA.

По информации автодилера, из-за нарушения логистических цепочек временно приостановлены поставки в Россию автомобилей Toyota и Lexus. Также приостановлена работа завода в Санкт-Петербурге, выпускающего автомобили RAV4 и Camry.

Porsche приостанавливает экспорт автомобилей в Россию, сообщают в компании.

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