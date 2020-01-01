Мария Сыропятова На 8 марта жительницы Прикамья получат в подарок бытовую технику, косметику и шоколад Также покупают духи, мягкие игрушки и посуду Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Wildberries на 8 марта в Пермском крае традиционно покупают в качестве подарка шоколад, цветы, косметику, ювелирные изделия, мягкие игрушки, а также электронику и бытовую технику.

Накануне международного женского дня 8 марта в Пермском крае вырос спрос на фигурный шоколад (+408%), кухонные комбайны (+275%), пароварки (+350%). Также по сообщению онлайн-ритейлера Wildberries в феврале в Пермском крае также чаще покупали сковородки (+88%), наборы кастрюль (+93%), крема (+40%), подарочные наборы косметики (+89%) и духи (+57%). В подарок покупают мягкие игрушки (+33%) и ювелирные изделия (+24%).

Самые востребованные украшения — кольца, браслеты и подвески, а также ювелирные броши.

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