Сергей Данилов Пермяк вносил в медкнижки ложные сведения Зафиксировано девять фактов подделки официальных документов с целью сбыта Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте

Транспортными полицейскими Пермского линейного отдела МВД России на транспорте окончено расследование уголовных дел в отношении пермяка, который изготавливал и сбывал поддельные медицинские книжки. Подробности дела сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорт.

Пермяк, который изготовлял и сбывал фальшивые медицинские книжки, был задержан правоохранителями в декабре прошлого года.

Было установлено, что 44-летний злоумышленник, находясь у себя дома, вносил в официальные документы — личные медицинские книжки ложные сведения: печати и подписи за врачей одного из медицинских центров. Сами подложные печати врачей, голограммы, штампы, штампы результатов лабораторных исследований, обследований и осмотров, штамп «Аттестован по специальности» мужчина приобрел через интернет. Клиентов, которым он предлагал оказать быструю помощь в оформлении личных медицинских книжек за денежные средства, он подыскивал также через интернет.

Сотрудниками отделения дознания Пермского ЛО МВД России на транспорте по выявленным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ, всего было доказано девять фактов подделки официальных документов с целью сбыта.

В настоящее время уголовные дела с утвержденными транспортным прокурором обвинительными актами направлены в Свердловский районный суд города Перми для рассмотрения по существу, отмечают транспортные полицейские.

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