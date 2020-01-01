Сергей Данилов Пермяк осуждён за комментарий в соцсети Суд приговорил его к полугоду принудительных работ Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Свердловский районный суд Перми приговорил 32-летнего местного жителя к принудительным работам за комментарий в соцсетях. О приговоре сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Пермяк признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

«В суде установлено, что мужчина, действуя из личных побуждений, основанных на неприязненных отношениях к правоохранительным органам, используя аккаунт в социальной сети, 1 февраля 2022 года разместил противоправный комментарий к одной из публикаций», сообщают в надзорном ведомстве.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 6 месяцам принудительных работ с удержанием из заработной платы 15% в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

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