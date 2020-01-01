Сергей Данилов
Пермяк осуждён за комментарий в соцсети
Суд приговорил его к полугоду принудительных работ
Свердловский районный суд Перми приговорил 32-летнего местного жителя к принудительным работам за комментарий в соцсетях. О приговоре сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Пермяк признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
«В суде установлено, что мужчина, действуя из личных побуждений, основанных на неприязненных отношениях к правоохранительным органам, используя аккаунт в социальной сети, 1 февраля 2022 года разместил противоправный комментарий к одной из публикаций», сообщают в надзорном ведомстве.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 6 месяцам принудительных работ с удержанием из заработной платы 15% в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.
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