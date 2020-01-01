Сергей Данилов
Заболевшие коронавирусом выявлены в 43 муниципалитетах Прикамья
В лидерах Пермь, Краснокамский, Октябрьский и Нытвенский городские округа
Новые 2 тыс. 526 случаев коронавируса, выявленные в Прикамье за прошедшие сутки, подтверждены в 43 муниципалитетах. Таковы данные краевого Роспотребнадзора.
Статистика по муниципалитетам следующая:
Пермь — 710;
Краснокамский ГО — 194;
Октябрьский ГО — 143;
Нытвенский ГО — 127;
ГО Чайковский — 106;
Чернушинский ГО — 106;
Уинский МО — 85;
Верещагинский ГО — 81;
Лысьвенский ГО — 79;
Кудымкарский МО — 66;
Оханский ГО — 61;
ГО Кудымкар — 60;
Чусовской ГО — 60.
В остальных муниципалитетах выявлено менее 50 заболевших. Всего же за период диагностики в Пермском крае Роспотребнадзором официально подтверждено 334 тыс. 973 случая COVID-19.
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