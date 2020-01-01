Сергей Данилов Заболевшие коронавирусом выявлены в 43 муниципалитетах Прикамья В лидерах Пермь, Краснокамский, Октябрьский и Нытвенский городские округа Поделиться Поделиться Твитнуть

Новые 2 тыс. 526 случаев коронавируса, выявленные в Прикамье за прошедшие сутки, подтверждены в 43 муниципалитетах. Таковы данные краевого Роспотребнадзора.

Статистика по муниципалитетам следующая:

Пермь — 710;

Краснокамский ГО — 194;

Октябрьский ГО — 143;

Нытвенский ГО — 127;

ГО Чайковский — 106;

Чернушинский ГО — 106;

Уинский МО — 85;

Верещагинский ГО — 81;

Лысьвенский ГО — 79;

Кудымкарский МО — 66;

Оханский ГО — 61;

ГО Кудымкар — 60;

Чусовской ГО — 60.

В остальных муниципалитетах выявлено менее 50 заболевших. Всего же за период диагностики в Пермском крае Роспотребнадзором официально подтверждено 334 тыс. 973 случая COVID-19.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.