Елена Синица Команда «Формулы-1» Haas расторгла контракт с Никитой Мазепиным Также расторгнуто соглашение с титульным спонсором — «Уралкалием» Поделиться Поделиться Твитнуть

Никита Мазепин. Фото: instagram Никиты Мазепина

Американская команда «Формулы-1» Haas расторгла контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Об этом сообщается в социальных сетях команды.

Помимо этого, Haas расторгла соглашение с российской компанией «Уралкалий», которая являлась титульным спонсором команды.

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