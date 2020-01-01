Елена Синица
Команда «Формулы-1» Haas расторгла контракт с Никитой Мазепиным
Также расторгнуто соглашение с титульным спонсором — «Уралкалием»
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Американская команда «Формулы-1» Haas расторгла контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Об этом сообщается в социальных сетях команды.
Помимо этого, Haas расторгла соглашение с российской компанией «Уралкалий», которая являлась титульным спонсором команды.
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