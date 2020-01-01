Елена Синица В Перми 80 домов останутся без холодной воды на сутки Отключение произойдёт 6 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми с 10:00 6 марта до 10:00 7 марта холодной воды не будет в 80 домах. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Поясняется, что отключение связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Так, холодной воды не будет на ул. Академика Курчатова, 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а; ул. Василия Васильева, 1, 3, 3б, 5, 7.

Также без холодного водоснабжения останутся дома по адресам: ул. Вижайская, 21, 23, 24, 25, 26, 26/1, 27, 28; ул. Гусарова, 4, 8, 10, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26; ул. Кояновская, 3, 4, 5, 6, 8, 10.

Помимо этого, холодную воду отключат на ул. Лодыгина, 28а, 32, 34; ул. Солдатова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14а, 15, 16, 17, 17а; ул. Таборская, 12, 14, 20, 22, 22а; ул. Тбилисская, 1, 1а, 1б, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 13.

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