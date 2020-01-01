Фестиваль Дениса Мацуева в Пермской филармонии возвращается на мартовскую орбиту Одно из важнейших филармонических событий сезона пройдет с 9 по 12 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Проект откроется большим концертом классической музыки (6+). В сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» (художественный руководитель и главный дирижёр — народный артист СССР Юрий Башмет) выступят: народный артист России Денис Мацуев, лауреаты международных конкурсов — скрипач Гайк Казазян, виолончелист Александр Рамм и певица Екатерина Гончарова, а также юный пианист из Перми Лев Бакиров. За дирижерский пульт встанет заслуженный артист России Юрий Ткаченко.

Первое отделение откроется знаменитым Двойным концертом Иоганнеса Брамса. Двойной концерт, где солирующую партию исполняет не один, а два инструмента — довольно редкий музыкальный жанр. Для его исполнения нужны не просто два виртуоза, а музыканты, способные составить гармоничный дуэт, такие, как лауреаты международных конкурсов — скрипач Гайк Казазян и виолончелист Александр Рамм.

Также прозвучит один из самых значительных концертов во всей немецкой музыке XIX столетия — фортепианный концерт ля минор Роберта Шумана, главную партию в котором исполнит победитель Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» (2021), стипендиат Благотворительного фонда «Новые имена» Лев Бакиров. В 2021 году 11-летний пианист стал одним из финалистов Большого Всероссийского отбора Российского национального оркестра.

Арию Татьяны в сцене письма из оперы «Евгений Онегин» исполнит солистка оперной труппы Мариинского театра Екатерина Гончарова (сопрано).

Фестивальный вечер завершится Концертом №2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Солист — народный артист России, пианист Денис Мацуев. Второй концерт Рахманинова стал одним из самых известных и исполняемых произведений во всей мировой классике. Удивительная красота этого музыкального шедевра неизменно пленяет исполнителей и слушателей.

Романтики Мендельсон и Брамс

В программе второго дня (6+) прозвучат сочинения двух великих романтиков XIX века: Мендельсона и Брамса.

В исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» прозвучит Симфония № 3 ля минор «Шотландская» Феликса Мендельсона.

За дирижёрским пультом — вновь заслуженный артист России Юрий Ткаченко.

Хотя это была пятая и последняя из симфоний Мендельсона, она была третьей из опубликованных и впоследствии стала известна как Симфония №3. На её создание композитора вдохновили впечатления от путешествия в Англию и Шотландию. Присущие Мендельсону выразительность мелодий и яркость инструментовки сочетаются в симфонии с новаторской смелостью общей композиции. Романтические образы — картины природы, поэтичные зарисовки народной жизни — гармонично вписываются в стройную и ясную форму. Мендельсон настаивал на исполнении всех частей произведения без перерыва, тесно связывая их воедино, что до того в симфониях не практиковалось.

Выдающийся пианист современности Денис Мацуев в сопровождении Оркестра исполнит Второй фортепианный концерт Иоганнеса Брамса. Сложнейшая сольная партия этого концерта ещё не звучала с пермской сцены в исполнении Мацуева. Второй концерт Брамса нередко называют «Симфонией с солирующим фортепиано». Уникальность его в том, что к трём частям, из которых обычно состоят концерты, добавлено скерцо. Таким образом, концерт приобрел форму и масштаб грандиозной романтической симфонии. Сочинение отличается глубиной и серьезностью замысла, монументальностью формы, значительностью оркестровой партии. Брамсу удалось создать замечательную музыку — торжественную и светлую, мужественную и нежную, величавую и страстную. «Это гениальная музыка, которая никого не оставит равнодушным!» — народный артист России Денис Мацуев.

Не волнение, а кипение

В третий день фестиваля Денис Мацуев даст сольный концерт в Органном зале (6+). Прославленный музыкант представит программу, составленную из фортепианных произведений композиторов-романтиков: Р. Шумана, Ф. Листа, Ф. Шуберта и С. Рахманинова.

«Каждый сольный концерт для меня — это чувство полёта! Я испытываю даже не волнение, а «кипение» — в хорошем смысле слова. В день концерта у меня всегда радостное и праздничное настроение. Я как можно скорее хочу выбежать на сцену», — народный артист России Денис Мацуев.

«Многие говорят о невероятной виртуозности, энергии и фантазии Дениса Мацуева, но далеко не все отмечают, что почти в каждой фразе, в каждом голосоведении у Дениса есть открытие, есть то, чего не было ни в одной записи... И публика обожает этого пианиста, потому что каждый раз становится участником рождения этой ноты, этой интонации», — Юрий Башмет.

По многолетней традиции, завершит фестиваль программа «И классика, и джаз» (6+). В этот вечер вместе с маэстро выступят всемирно известные музыканты: звезды российского джаза — контрабасист Андрей Иванов и джазовый барабанщик Александр Зингер; один из лучших виолончелистов мира, харизматичный Борис Струлев; блестящая домристка, солистка Оркестра имени Осипова Екатерина Мочалова.

Как всегда, народный артист России Денис Мацуев представит в своей программе не только звёзд мировой величины, но и совсем юных музыкантов, которым он пророчит большое будущее. На одной сцене вместе со знаменитыми артистами будут выступать баянист Дмитрий Ергин (Сургут) — победитель VIII сезона конкурса юных талантов «Синяя птица», чемпион мира Международного конкурса исполнителей «Звезды аккордеона» в Лос-Анджелесе и кларнетист Андрей Зайцев (Москва) — победитель XXI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» (2020). Каждый джазовый концерт Мацуева — это настоящий музыкальный фейерверк, «хулиганство и восторг», неповторимое совместное творчество лучших музыкантов!









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