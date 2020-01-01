«Уралкалий» опубликовал финансовую отчётность по МСФО за 2021 год Объём производства составил 12,3 млн тонн хлористого калия Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «Уралкалий» сегодня опубликовало финансовую отчётность за 2021 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), аудированную АО «Делойт и Туш СНГ» и утверждённую советом директоров компании.

Ключевые финансовые показатели 2021 года

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года:

— выручка выросла на 54% и составила 4 млрд 155 млн долларов США;

— чистая выручка выросла на 62% и составила 3 млрд 480 млн долларов США;

— EBITDA выросла на 109% и составила 2 млрд 556 млн долларов США;

— денежная себестоимость реализованной продукции составила 37,5 доллара США за тонну;

— средняя экспортная цена тонны хлористого калия на условиях FCA выросла на 80% и составила 299 долларов США.

Ключевые операционные показатели 2021 года

Объём производства составил 12,3 млн тонн хлористого калия.

Объём продаж составил 12 млн тонн хлористого калия.

Ключевые корпоративные события 2021 года

В июне «Уралкалий» впервые в своей истории и первым среди производителей минеральных удобрений в Центральной и Восточной Европе подписал соглашение с 18 банками о получении крупнейшего в России и СНГ синдицированного кредита с привязкой к динамике показателей устойчивого развития на сумму 1 млрд 250 млн долларов США.

В декабре внеочередное общее собрание акционеров компании приняло решение выплатить дивиденды по размещённым привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» по итогам девяти месяцев 2021 года, дивиденды по размещённым обыкновенным акциям ПАО «Уралкалий» не выплачивать.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— В течение отчётного периода на мировом калийном рынке сохранялась благоприятная конъюнктура, что позитивно отразилось на ключевых операционных результатах «Уралкалия».

Гибкость продаж компании обеспечила оптимальный и сбалансированный объём производства в 2021 году на фоне общего роста цен на хлористый калий и его ограниченного предложения.

Группа «Уралкалий», осуществляя свою операционную деятельность в обычном режиме, внимательно следит за развитием текущей геополитической ситуации и будет делать все от неё зависящее для сохранения эффективного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами.

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