«Единая Россия» в Прикамье передала беженцам около 3 тонн гуманитарного груза Закуплены большой запас продуктов длительного хранения и средств личной гигиены Поделиться Поделиться Твитнуть

В пятницу, 4 марта, грузовой автомобиль, брендированный надписями «Единая Россия» — жителям Донбасса», отправился в Минсоцразвития Пермского края. Здесь формируют большую фуру с гуманитарной помощью от жителей региона. Машина отправится в Ростовскую область, где расположены основные пункты временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР. Единороссы Прикамья приобрели около 3 тонн гуманитарного груза

Региональное отделение «Единой России» и Волонтёрский центр партии, созданный на базе региональной общественной приёмной, активно включились в сбор гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР.

Напомним, 23 февраля по инициативе «Единой России» в Перми открылись три пункта сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Также такие пункты были открыты в каждом муниципалитете Прикамья. Люди несут в эти пункты одежду, продукты длительного срока хранения, игрушки и детские принадлежности.

Заместитель руководителя Региональной общественной приёмной председателя «Единой России», член Генерального совета партии Елена Савельева отмечает высокую активность жителей края в сборе помощи. «Жители Пермского края не остались равнодушными к ситуации, которая сложилась на Украине. В свою очередь, региональное отделение партии «Единая Россия», все жители края принимают участие в сборе и отправке гуманитарной помощи нашему дружескому народу. Сегодня мы отправляем вещи и продукты, которые необходимы людям в пунктах временного пребывания. Дорогие друзья, спасибо вам огромное за эту помощь! Мы вместе! Мы рядом!» — говорит Елена Савельева.

Также 4 марта единороссы закупили и передали в министерство социального развития региона большой запас продуктов длительного хранения и средств личной гигиены: крупы, чаи, макаронные изделия, питьевая вода, соль, сахар, сгущённое молоко, туалетная бумага, влажные салфетки и др. Всего получилось около 3 тонн гуманитарного груза. В минсоце формируют большую фуру с гуманитарной помощью от жителей региона. Машина отправится в Ростовскую область.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— Мы очень переживаем за людей, которые сегодня вынужденно лишились крова. Поэтому в рамках работы нашего Волонтёрского центра мы продолжаем сбор гуманитарной помощи. Наши люди традиционно очень отзывчивые, и в короткие сроки был собран гуманитарный груз. В нём — предметы первой необходимости, от продуктов питания до детских принадлежностей. Надеемся, это как-то поможет людям, которые оказались в беде.

Добавим, что региональное отделение партии «Единая Россия» ведёт сбор помощи для беженцев из Донбасса по нескольким направлениям. Помимо сбора и отправки гуманитарной помощи, депутаты от партии «Единая Россия» в Пермском крае оказывают финансовую помощь для поддержки жителей Донбасса. Денежные средства перечисляют парламентарии всех уровней: Госдумы РФ, Заксобрания края, Пермской городской думы, органов местного самоуправления. Региональный исполком партии координирует сбор денежных средств от депутатского корпуса. Сотрудники регионального исполкома «Единой России» пожертвовали денежные средства в размере однодневного заработка на нужды эвакуированных граждан ДНР и ЛНР.

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