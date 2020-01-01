Елена Синица
Ещё один дом в ЖК «Любимов» введён в эксплуатацию
В него смогут заселиться 238 семей
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В Березниках в ЖК «Любимов» введён в эксплуатацию дом по адресу ул. И. Дощеникова, 3. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Отмечается, что в этот 17-этажный дом смогут заселиться 238 семей.
Процесс передачи ключей будет проходить с 14 марта по предварительной записи. В настоящее время формируется график передачи квартир.
Сейчас на правобережье Березников продолжается строительство ещё девяти многоквартирных домов.
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