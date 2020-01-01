Елена Синица

Ещё один дом в ЖК «Любимов» введён в эксплуатацию

В него смогут заселиться 238 семей

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ЖК Любимов Строителей, 10

ЖК Любимов Строителей, 10
  permkrai.ru

В Березниках в ЖК «Любимов» введён в эксплуатацию дом по адресу ул. И. Дощеникова, 3. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что в этот 17-этажный дом смогут заселиться 238 семей.

Процесс передачи ключей будет проходить с 14 марта по предварительной записи. В настоящее время формируется график передачи квартир.

Сейчас на правобережье Березников продолжается строительство ещё девяти многоквартирных домов.

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