Елена Синица Ещё один дом в ЖК «Любимов» введён в эксплуатацию В него смогут заселиться 238 семей Поделиться Поделиться Твитнуть

ЖК Любимов Строителей, 10

permkrai.ru

В Березниках в ЖК «Любимов» введён в эксплуатацию дом по адресу ул. И. Дощеникова, 3. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что в этот 17-этажный дом смогут заселиться 238 семей.





Процесс передачи ключей будет проходить с 14 марта по предварительной записи. В настоящее время формируется график передачи квартир.





Сейчас на правобережье Березников продолжается строительство ещё девяти многоквартирных домов.

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