Из-за ремонта водопровода в Перми будет ограничено движение по ул. Локомотивной
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С полуночи 6 марта и до 6 часов утра 9 марта в Перми ограничивается движение транспорта по ул. Локомотивной в сторону площади Гайдара. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу компании «Новогор-Прикамье».
В выходные аварийные бригады коммунального оператора будут проводить восстановительные работы на водопроводе по ул. Локомотивной.
Пермяков просят учитывать данную информацию при планировании поездок.
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