Из-за ремонта водопровода в Перми будет ограничено движение по ул. Локомотивной Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С полуночи 6 марта и до 6 часов утра 9 марта в Перми ограничивается движение транспорта по ул. Локомотивной в сторону площади Гайдара. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу компании «Новогор-Прикамье».

В выходные аварийные бригады коммунального оператора будут проводить восстановительные работы на водопроводе по ул. Локомотивной.

Пермяков просят учитывать данную информацию при планировании поездок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.