Совет ректоров пермских вузов призвал преподавателей и студентов сохранять единство академического сообщества Ректоры пригласили отчисленных российских студентов из-за рубежа доучиться в Прикамье Поделиться Поделиться Твитнуть

Совет ректоров вузов Пермского края принял официальное обращение к преподавателям и студентам.

В нём ректоры призывают в условиях непростой политической ситуации (признание ДНР, ЛНР и начало военной операции на Украине) «сохранить единство академического сообщества Пермского края, не допустить его радикализации и сделать всё возможное для дальнейшего поступательного развития высшего образования в регионе».

Совет считает, что сейчас нельзя допустить разобщения российских граждан и гражданского противостояния.

«Считаем неприемлемым отчисление российских студентов из зарубежных университетов, — сказано в обращении. — Вузы Прикамья готовы принять таких студентов для продолжения обучения».

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