Елена Синица Госдума приняла закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ Предусмотрена ответственность за призывы к введению санкций против РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Госдумы поддержали в третьем чтении закон об усилении ответственности за распространение фейков о действиях Вооружённых сил РФ, а также за публичные призывы к введению санкций против России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, за распространение заведомо ложной информации грозит штраф от 700 тыс. до 1,5 млн руб. Также возможно лишение свободы до трёх лет.





Если нарушение совершено с использованием служебного положения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой‑либо социальной группы, то лишение свободы может составить до десяти лет.





В случае если нарушение повлекло за собой тяжкие последствия, то срок лишения свободы может составить от 10 до 15 лет.





За публичную дискредитацию ВС РФ штраф составит от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Также это нарушение может повлечь за собой лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на тот же срок.





За призывы к введению санкций против РФ будет грозить штраф до 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до трёх лет со штрафом в размере до 200 тыс. руб.

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