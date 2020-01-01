Елена Синица В Перми открылись пункты консультаций для работников и работодателей В них помогут разобраться с проблемами, возникшими из-за вводимых санкций Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми начали работать два дополнительных пункта консультаций для работников и работодателей. Об этом сообщают в пресс-службе краевого правительства.

Поясняется, что пункты открылись в связи с тем, что организации могут испытывать трудности из-за вводимых в отношении России санкций. В пунктах обратившиеся могут получить все необходимые консультации.





В пункте по адресу ул. Советская, 51 работникам помогут сориентироваться на рынке труда, зафиксируют данные об уровне профессиональной подготовки и другие сведения, чтобы в дальнейшем помочь с поиском новой работы. Также здесь можно узнать, в каких случаях граждане смогут получать пособия и какие.





Пункт работает в будни с 09:00 до 18:00 и по субботам с 11:00 до 15:00.





Работодатели могут обратиться в пункт по адресу: ул. Ленина, 51б. Здесь специалисты помогут пройти процедуру официального уведомления об изменении режима работы организации. Пункт работает в будние дни с 09:00 до 18:00.

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