Суд обязал минздрав Прикамья обеспечить детей-инвалидов бесплатными лекарствами Решение обращено к немедленному исполнению Поделиться Поделиться Твитнуть

В Частинском районе Пермского края прокуратура добилась в суде обеспечения детей-инвалидов необходимыми лекарствами.

Как сообщили ТК «Рифей» в пресс-службе надзорного органа, в районе проживают несовершеннолетние, которые страдают муковисцидозом. При этом лекарствами, необходимыми им по жизненным показаниям при этом тяжёлом заболевании, они не обеспечены. Позиция минздрава — нужный детям препарат не входит в перечень жизненно важных медикаментов.

Дело по иску прокуратуры к министерству рассматривалось в Ленинском районном суде Перми. Суд обязал ведомство обеспечить пациентов нужными лекарствами, решение обращено к немедленному исполнению.

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